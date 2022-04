La plataforma Movistar Plus+ ha decidit posposar el projecte sobre la Guerra Civil que rodaria aquest any el cineasta Rodrigo Sorogoyen. Segons han confirmat fonts de la plataforma, la sèrie ha estat aparcada per motius d’estratègia comercial i es podria reprendre en el futur. El projecte va ser anunciat per la plataforma el març de l’any passat a través d’un comunicat en què s’explicava que Sorogoyen estava treballant en aquest projecte, que es rodaria el 2022. El director continua treballant en un capítol de la sèrie coral Apagón, una producció d’històries independents que tindran un nexe en comú, la tempesta solar que provoca un gran apagada de tota la tecnologia del planeta.