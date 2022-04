La Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) i el Projecte Home Catalunya presenten Despertar, una trobada per aprendre a escoltar -que es podrà veure aquesta nit a les 22.45 h al canal 33- un documental que mostra com la música ajuda a superar les addiccions a través de la trobada entre l'orquestra i quatre persones amb un passat vinculat a les dependències. Segons ha informat el Projecte Home de Catalunya, el muntatge il·lustra la connexió que mantenen aquestes dues entitats des del 2017, any en el qual la JONC comença a col·laborar amb el Projecte Home a través d'una sèrie de trobades entre persones usuàries de l'entitat i joves músics d’aquesta orquestra.

El documental és obra de l'equip d'Igor Studio, amb direcció i guió a càrrec d'Igor Cortadellas i Anna Llopart i va ser gravat a Vic al juny del 2021. La JONC, més enllà de buscar l'excel·lència musical, treballa també per sensibilitzar els seus joves intèrprets perquè visquin la música des del compromís social. Per la seva banda, a més de perseguir la rehabilitació de les addiccions, el Projecte Home de Catalunya treballa perquè les persones aconsegueixin tornar a gaudir plenament de la vida, amb formes alternatives d'oci i realització personal com la música.

La col·laboració entre la JONC i el Projecte Home de Catalunya té una gran fita anual amb la celebració d'un concert solidari per reivindicar els drets de les persones amb addiccions i recaptar fons per als programes de tractament i prevenció de l'entitat. Després de no poder celebrar-ho el 2021 a causa de la pandèmia, aquest any el concert recupera el seu format habitual a la Sala Pau Casals de L'Auditori, dimecres que ve, dia 27 d'abril. La JONC, dirigida per Manel Valdivieso, i amb una actuació que forma part de la temporada 2021/22 de L'Auditori, interpretarà El Amor Brujo, de Manuel de Falla, acompanyada de la cantaora Mayte Martín. El programa del concert inclourà també les suites de Carmen, de Georges Bizet, i danses simfòniques de West Side Story.