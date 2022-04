Nacho, una industria XXX-L és el títol de la nova producció espanyola del canal de pagament Starzplay, que girarà al voltant del conegut actor de la indústria pornogràfica Nacho Vidal. La sèrie estarà protagonitzada per Martiño Rivas (Las chicas del cable, El internado) en el paper de Nacho Vidal, i Maria de Nati (El buen patrón) com a Sara Bernat, «la primera dona que va descobrir que el seu talent oferia al món molt més que simple sexe», segons detalla la plataforma en un comunicat. La ficció també comptarà amb el tossenc Andrés Velencoso, que donarà vida a Toni Roca, una altra estrella del cinema per adults coetani amb Vidal.