Una de les poques certeses que traiem de la pandèmia, tan fecunda en eslògans que després s’han anat diluint amb el pas del temps, és que els llibres continuen sent una companyia imprescindible a la nostra vida. El temps detingut dels confinaments es va transformar en moltes hores de lectura extra i va produir un augment en les vendes, i allò que semblava un fenomen temporal, empès per la necessitat de matar l’estona i l’ansietat, es va convertir en una tendència que roman. Les xifres que resultin d’aquest Sant Jordi de tornada a la normalitat ho haurien de confirmar.

En una conjuntura com aquesta, Prensa Ibérica, grup a què pertany aquest diari, aposta per tenir una participació més activa en la conversa cultural llançant un nou suplement setmanal de llibres a totes les seves edicions digitals. A més, abril s’imprimirà també a El Periódico de España i El Periódico de Catalunya, amb la intenció de convertir-se en una referència per al públic lector; aquests suplements el converteixen en el projecte d’informació literària més ambiciós existent al nostre país.

Tot i que s’estrena aquests dies, abril se sosté sobre uns fonaments que ja existien. Perquè Prensa Ibérica manté una ingent producció de crítica i informació literària des de fa anys a través dels seus diaris regionals i locals, en què els llibres sempre han tingut un protagonisme especial. Els seus suplements culturals, com l’Accents, que es publica els divendres a Diari de Girona, són una referència tant per als seus lectors com per a la indústria editorial.

Les pàgines d’abril es nodriran en bona part dels articles publicats per aquests suplements, que ara podran llegir-se a la seva edició impresa en un major àmbit de difusió, però també comptarà amb ambiciosos temes de producció pròpia, en un ventall de formats al que hi caben entrevistes, reportatges, ressenyes i crítiques, així com peces informatives més breus. I amb la intenció d’anar més enllà de l’habitual cicle promocional de la indústria, per donar cabuda a diferents temes i enfocaments.

abril és el mes dels llibres, el de Cervantes i el de Shakespeare. El mes en què es lliura el premi més important de la nostra literatura i el de la festa gran dels lectors, avui, Diada de Sant Jordi, al qual ens hem volgut enganxar per al seu llançament. Abril també és l’equador de la primavera, el mes en què tot neix i en què el que és creatiu, com gairebé tota la resta, es revoluciona», explica Álex Sàlmon, director del suplement. «Per això la premissa d’aquest quadernet és que, es tracti del mes que es tracti, sempre sigui abril per als seus lectors».

El llançament d’aquest suplement coincideix a més amb la incorporació recent a Prensa Ibérica, com a adjunt a la presidència, del veterà periodista cultural i editor Juan Cruz, un dels noms clau del món literari espanyol de l’últim mig segle i principal impulsor d’aquesta iniciativa, al que també es podrà llegir a les seves pàgines.

El primer número d’abril, que es va publicar aquest dijous, porta a les pàgines, entre altres continguts, una entrevista de Juan Cruz al Premi Nobel de Literatura Orhan Pamuk, un reportatge al voltant de la figura i l’obra de Cristina Peri Rossi , Premi Cervantes 2021, i un article en què Santiago Posteguillo escriu sobre el seu darrer llibre. També comptarà amb peces a càrrec d’autors i crítics com ara Miqui Otero, Olga Merino, Ricardo Menéndez Salmón, Aloma Rodríguez, Lluís M. Alonso, Antoni Puente, Marta Marne, Valèria Gaillard, Carmela Garcia Prieto o Ricardo Baixeras, que seran una presència habitual entre les signatures.