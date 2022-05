L’actor i director de cinema Joan Frank Charansonnet descobreix la faceta «més humana, diferent» i quotidiana del Salvador Dalí a la seva última pel·lícula El caso Ángelus. La fascinación de Dalí, dirigida i protagonitzada per ell mateix en el paper del geni empordaès i amb l’actriu Montse Alcoverro encarnant a Gala. Així ho va defensar ahir el mateix cineasta a l’acte de celebració de final de rodatge de la pel·lícula a l’Hotel Palace de Barcelona, ​​on va arribat en un Rolls Royce acompanyat d’Alcoverro caracteritzats de Salvador i Gala Dalí.

Charansonnet, que ja ha interpretat Dalí altres vegades, va explicar que la pel·lícula aprofundeix en l’«obsessió» de l’artista pel quadre El Angelus de Jean-François Millet, i que va plasmar al text El mite tràgic de L’Angelus de Millet, extraviat el 1940 a Arcachon (França) després de la invasió de les tropes nazis. Va destacar que la pel·lícula inclou una trama periodística d’intriga i flashbacks històrics reals i contrastats, i que té autorització de la Fundació Gala-Salvador Dalí per «resumir l’esperit de Salvador Dalí i entrar al nucli dur, més enllà del conegut».

Per a ell, Dalí era un geni molt enamorat de la seva dona, un visionari i una institució cultural, i poder donar-li vida en pantalla és un repte i un somni: «Fa 50 anys que em preparo pel paper, des que vaig néixer, perquè sóc fan de Dalí i he viscut des de petit la seva essència», va afegir.

Més enllà de l’excentritat

El cineasta català i director de pel·lícules com Terra de telers o Doctrina: el pecat original i la reinserció, va assegurar així mateix que la pel·lícula «mostra un Dalí mai vist abans al cinema», amb un elenc completat per Miquel Sitjar, Ramon Godino, Ricard Balada, Esther Nubiola, Enric Del Pozo, Silvia Sabaté i Eduard Alejandre. Per la seva banda, Alcoverro va explicar que el repte d’interpretar un personatge real és sempre més gran que el de donar vida a un fictici, i destaca que la pel·lícula és «l’antítesi» de les ja existents sobre Dalí perquè aprofundeix al seu costat més íntim, lluny de la faceta pública i de la característica