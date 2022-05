Hi ha paradisos que poden resultar molt perillosos perquè, com avisa la dita popular, les aparences enganyen. És una de les lectures que es pot treure de Bienvenidos a Edén, la nova sèrie espanyola de Netflix -des d’aquesta setmana al seu catàleg- amb Amaia Salamanca al capdavant d’una comunitat ecosostenible i aparentment perfecta establerta a una remota illa que anirà desvetllant molts secrets al llarg dels seus vuit episodis.

«La idea era fer una sèrie de joves en una illa i buscar una mica l’aventura i el romanç», expliquen Guillermo López i Joaquín Górriz, creadors de la ficció amb el productor de Brutal Media, Raimon Masllorenç (El foraster). Però eren conscients que l’audiència tindria presents títols com Perdidos o The Wilds, així que se’ls va acudir partir d’un cas com el desastre del Fyre Festival (un certamen per a influencers que va acabar en fiasco) per distanciar-se amb la seva història, esquitxada de thriller i misteri. Els seus personatges s’enfrontarien així «a les pitjors conseqüències en un ambient d’inquietant bellesa».

Perquè la comunitat que es troben els nois que arriben a l’illa amb la promesa d’una festa enigmàtica recorda, en molts punts, una secta, encara que els seus creadors insisteixen que aquest no era el propòsit de Bienvenidos a Edén. «Al final són un munt de joves que s’hi han anat establint buscant més o menys el mateix: escapar de la vida grisa que tenien. A partir d’aquí vam anar construint la família que es formaria entre ells», assenyalen.

Al capdavant del grup hi ha Astrid (Salamanca) i Erik (Guillermo Pfening), els líders de la comunitat, a qui s’acaben d’integrar Zoa (Amaia Aberasturi), la jove que porta el pes de la història; Àfrica, una reeixida youtuber (Belinda Peregrín); el caut Aldo (Albert Baró); l’impetuós Charly (Tomás Aguilera) i l’introvertit Ibón (Diego Garisa). «Astrid vol ensenyar-los que hi ha la possibilitat de fer un món millor, però en realitat sap perfectament qui és cadascuna de les persones que han arribat», explica Salamanca.