HBO Max ha anunciat la renovació per a una segona temporada de Minx, la reeixida comèdia protagonitzada per Ophelia Lovibond, Jake Johnson, Hope Davis i Amy Landecker. La ficció produïda per Lionsgate Television es va estrenar a la plataforma el passat mes de març. Ambientada a la ciutat de Los Angeles a la dècada dels anys setanta, la ficció se centra a Joyce, una jove feminista que uneix les seves forces amb un editor de baix pressupost per crear la primera revista eròtica dirigida al públic femení. Entre altres temàtiques, la producció aborda, amb grans dosis d’humor, els efectes de la revolució sexual, així com les seves contradiccions.