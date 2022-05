La Unió Europea de Radiodifusió (UER), organitzadora del festival d’Eurovisió, va afirmar ahir que continua revisant les possibles «pautes de vot irregulars» de sis països durant la segona semifinal del certamen, tot i que ha assenyalat que necessita temps abans d’arribar a conclusions.

«El procés necessita concloure’s abans que puguem fer nous comentaris», va assenyalar en un breu comunicat la UER, davant les crítiques de països com Romania, els vots del jurat dels quals no van ser tinguts en compte durant la final a causa de les sospites de la semifinal.

Diumenge la UER va indicar que no va tenir en compte els vots dels jurats d’aquests sis països durant la final de dissabte, i en lloc d’això va calcular els seus vots «basant-se en els resultats d’altres països» amb votacions similars. A més de Romania, els altres països afectats van ser Montenegro, Moldàvia, Azerbaidjan, Polònia i San Marino, per sospites que es van poder votar entre si durant la segona semifinal.

A l’edició de 2019 es va produir una situació similar, en què els vots de Bielorússia es van calcular aleatòriament però van ser afegits de forma errònia: en aquella ocasió, una revisió posterior va fer que Espanya perdés sis punts, encara que això no va canviar la seva posició final (22a de 26).

Chanel es mostra prudent

La cantant catalana Chanel va atendre ahir als mitjans de comunicació després del seu històric tercer lloc a Eurovisió. Una medalla de bronze que es podria convertir en plata si la UER decideix reajustar les votacions després de la polèmica al voltant de les puntuacions de sis països. En ser preguntada pel seu possible segon lloc a la classificació final, la intèrpret de SloMo es va mostrar prudent: «Nosaltres som artistes i hem fet la nostra feina. El que hagi de passar, passarà». «El que vam fer no és a toc de vareta màgica, és amb feina, amb dedicació, amb molta il·lusió. El que es veu, la foto final, no brillaria tant si no fos per tota la gent» va expressar també l’artista.