En plena època de renovacions i cancel·lacions, la cadena The CW ha anunciat el final d’una de les seves sèries més reeixides dels últims anys. Tal com ha confirmat la cadena nord-americana durant la seva presentació de la temporada 2022-23, la setena tanda d’episodis de Riverdale serà també la última, confirmat així el comiat d’Archie, Veronica, Betty i Jughead, els seus protagonistes. A més, la ficció desplaçarà aquest desenllaç a la midseason, i per això la nova temporada no s’estrenarà a la tardor, sinó a l’hivern o primavera de l’any que ve. D’aquesta manera, es posarà fi a l’obra creada per Roberto Aguirre-Sacasa, que es va estrenar el mes de gener del 2017.