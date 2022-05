L’actor nord-irlandès Kenneth Branagh encarnarà el primer ministre britànic, Boris Johnson, en una sèrie televisiva de la cadena Sky que recrearà la gestió política de la pandèmia de coronavirus al Regne Unit. En un clip divulgat pel canal britànic, l’actor i director personifica Johnson amb una descurada cabellera rossa, mentre ofereix una roda de premsa des de la seva residència oficial de Downing Street. La sèrie This England, que s’estrenarà aquest any, aborda els reptes que va afrontar l’Executiu britànic durant la crisi de la Covid-19, així com les controvèrsies en què va estar immers el primer ministre en relació amb el Brexit i la seva vida personal.

Els fragments avançats per la cadena Sky comencen amb una veu en off en què Branagh, caracteritzat com Johnson, anuncia que «2020 serà un any de prosperitat». Tot seguit una nova veu adverteix de «500.000 morts, el pitjor escenari possible», i entre imatges de l’interior de Downing Street s’escolten alguns dels lemes que més es van repetir durant els primers mesos de la pandèmia: «renti’s les mans» i « romanguin a casa». El clip acaba amb una imatge del primer ministre, mentre un informatiu anuncia que «el Regne Unit ha superat Itàlia amb el nombre més gran de morts oficials».