Dos dels personatges més entranyables de la mítica sèrie de Telecinco Médico de familia, Juana i Marcial, que van interpretar els actors Luisa Marín i Jorge Roelas, tornaran a trobar-se a la ficció més de dues dècades després del final de la icònica sèrie. Televisió Espanyola va informar ahir que Roelas se sumarà a l’elenc de Servir y proteger, la longeva sèrie diària de la cadena pública on Marín està des del 2017.

L’actor, que al llarg de la seva carrera també ha treballat en altres sèries com El caso i Hospital Valle Norte, donarà vida a Josele, un exbanquer que torna al barri anys després d’haver perpetrat una estafa que va acabar amb els estalvis dels veïns de Districte Sud i va portar-ne molts a la ruïna. Convençut que els seus delictes han prescrit, torna per constatar-ho davant de la Justícia i emprendre una vida nova. A la comissaria, Miralles (la comissària interpretada per Marín) encomanarà a Néstor i Lidia la feina d’investigar el cas, vigilar l’antic banquer i vetllar perquè les agressions no arribin a produir-se.