Que el talent musical Eufòria s’ha convertit en un fenomen entre els joves ja és un fet constatat. Els primers a convertir-se en fans del concurs han sigut, com era de preveure, els joves entre 13 i 24 anys. Tot i que, al ser un espai molt familiar, també els pares i els avis van començar aviat a interessar-se pel format. I fins i tot a agafar carinyo als «eufòrics» i «eufòriques». Però les últimes dades apunten que ha irromput amb força una nova franja: la dels nens entre 4 i 12 anys. I no és testimonial: el 75,3% dels qui van veure la segona semifinal del dia 11 passat eren nens i preadolescents. «Els nens s’han apoderat del comandament a distància», resumeix Cristian Trepat, cap de Programes d’Entreteniment i Actualitat de TV3.

Aquesta última inesperada dada se suma a la bateria de rècords que està aconseguint el ‘talent’: la segona final la van veure 398.000 persones, cosa que suposa ni més ni menys que un 25,7% de quota de pantalla. I no oblidem que els divendres, a la mateixa hora, Antena 3 ofereix un format que va dirigit a un públic semblant : La Voz Kids. D’ells, el 75,3% eren nens de 4 a 12 anys (els nous fans), el 18,7%, joves de 13 a 24 (casualment ara és el percentatge més baix); el 26,1%, de 25 a 44 anys (¿seran aquí els pares?) ; el 20,7%, de 45 a 64 anys (¿són els pares i avis?), i el 27,1%, de més de 65 anys (¿els avis?). Les votacions d’aquesta gala també van arribar al nombre més alt: un total de 127.000 vots.

I la final és a la cantonada. Aquesta nit, a les 22.05 h comença la carrera per conèixer el guanyador o guanyadora d’aquesta primera edició d’entre els tres finalistes: Triquell, Mariona i Núria, que, com la resta de concursants que han passat per aquest reeixit format - presentat pel cantant Miki Núñez i l’actriu Marta Torné-, ja s’han convertit en veritables referents per a aquests petits espectadors, aportant-los valors com la cultura de l’esforç, el companyerisme, la diversitat, tant en orígens dels catalans com d’identitats de gènere i l’ús del català com a llengua d’oci.