El bisbat de Girona es prepara per celebrar demà la festivitat de Corpus Cristi. A partir de les vuit del matí, membres de les diferents confraries de Setmana Santa de la ciutat de Girona començaran a confeccionar les tradicionals catifes entre la Catedral i la basílica de Sant Feliu. En aquesta ocasió n’hi haurà un total de nou, entre les quals la de la confraria de Jesús i els Nens, que fa 30 anys que hi participen amb la catifa de dins la Catedral. Aquesta catifa es podrà visitar al llarg de tot el dia amb entrada gratuïta per als nascuts o residents a Girona.

Missa i processó A les set de la tarda se celebrarà la missa a la Catedral, estarà presidida per mossèn Jaume Julià, president del Capítol de la Catedral. Quan acabi la missa, es farà la processó del Santíssim fins a la basílica de Sant Feliu, on tindrà lloc l’adoració i benedicció.