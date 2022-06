Enguany, celebrem la gran festa de Càritas amb el lema «Som el que donem. Som Amor», que ens remet a l’Amor alliberador de Jesús. Volem posar en valor l’amor als altres com a proposta de vida: una invitació a la comunitat cristiana i a la resta de la societat a construir els nostres projectes personals i col·lectius de vida des d’un amor concret i social, un amor àgape de taula compartida, compromès amb tot el que ens importa. És un amor a les persones, i en especial, a les més fràgils i vulnerables; amb la Creació i la nostra casa comuna, per la seva cura i preservació; amb la justícia i els drets humans, per conduir les nostres relacions i el benestar comú.

Què podem oferir per ser esperança, ser amor i ser justícia per als altres? La campanya de Càritas d’enguany ens dona algunes pistes que ens poden inspirar. Mirar amb tendresa. Hi ha persones que viuen al carrer que han expressat alguna vegada que la mirada atenta d’algun vianant els ha donat l’energia necessària per aixecar-se i tornar a intentar trobar sortida a la seva situació. Una mirada amb tendresa pot transformar interiorment la vida d’una persona. Escoltar amb paciència. En el nostre món de brogit, algunes veus parlen de la necessitat de silenci. Potser no és tan habitual parlar de pregària, perquè «ens mig avergonyeix», tot i que és el silenci radical per acollir l’Amor de Déu, que tot ho capgira i transforma. El silenci i la pregària preparen per a l’escolta de les veus que clamen dignitat. Cuidar la fragilitat. Jesús és l’exemple de cura de la fragilitat de la seva època: leprosos, cecs, paralítics i altres circumstàncies difícils. Des de Càritas sabem que la fragilitat es focalitza ara en els perfils de dones, joves, famílies monoparentals i persones immigrants, i que cal que hi centrem els esforços. Compartir amb generositat. Sovint sentim que cadascú té molt poc per abastar totes les necessitats que ens aclaparen. Recordem el fragment de l’Evangeli [...] (extret del Full Parroquial).