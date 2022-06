Eufòria ja té la primera guanyadora. Mariona, la jove de 21 anys de Valls que ha dibuixat una trajectòria impecable al llarg del talent de TV3 -no ha estat mai nominada ni ha estat a la zona de perill- va sortir divendres victoriosa a la gala final en obtenir el 61% dels vots del públic, el del plató i el que veia la gala des de casa seva. Ella no les tenia totes: «Quan només t’enfrontes al jurat no saps què pensa el públic, i a la que t’ha de votar aquest, ja és més complicat. Per això no tens expectatives», va declarar.

Darrere seu va quedat Triquell, el camaleònic noi de 21 anys de Sant Quirze del Vallès, que ha aconseguit un 39%. El noi, que no és consumidor de televisió, va declarar, molt fidel al seu estil: «Aquesta és una excepció que demostra que en un camp de merda pots trobar una flor». Tot i això, el seu costat sensible el va fer confessar: «Es tanca una etapa preciosa». A la primera ronda, en què ja s’eliminava un dels contrincants, havia deixat de competir per quedar-se amb el lloc de tercera classificada Núria, la concursant d’Olot, de 26 anys. La gala també va servir per estrenar la cançó del estiu de TV3, que van interpretar com a fermall final la guanyadora i Miki Núñez, presentador del talent al costat de Marta Torné.