La Unió Europea de Radiodifusió (UER) es manté ferma en la decisió de no celebrar Eurovisió 2023 a Ucraïna. Tot i la situació en què es troba a causa de la guerra, el país va mostrar fa uns dies el seu rebuig al comunicat que va emetre l’organització del festival respecte a la seu del 2023. A causa de la «decepció» del govern presidit per Volodímir Zelenski, els seus responsables s’han vist obligats a justificar els motius pels quals el certamen es celebrarà en un altre territori.

«La UER entén completament la decepció que ha provocat l’anunci que Eurovisió 2023 no es podrà celebrar a Ucraïna, el país guanyador d’aquest any», comença dient l’organisme, mantenint que aquesta decisió s’ha pres «per garantir que es compleixin les condicions de seguretat de tots els que treballen i participen a l’esdeveniment, la planificació del qual ha de començar immediatament al país amfitrió».

A més de demanar que aquesta decisió «no es politici», la UER insisteix que hi ha riscos greus que afectarien la planificació i desenvolupament del festival. El qüestionari de seguretat emplenat per Ucraïna fa referència a possibles «atacs aeri amb drons o míssils que podrien causar un nombre significatiu de víctimes». Pel que fa a les mesures per evitar aquest tipus d’amenaces, recalquen que són «insuficients» per al certamen.

Un altre punt del comunicat fa referència a la «reticència» de les delegacions i participants a viatjar a Ucraïna. Tampoc no contemplen la possibilitat que Eurovisió es faci en una zona fronterera amb algun país veí, ja que «les especificacions de les seus suggerides i la falta d’infraestructura no compleixen els requeriments del certamen».

La UER va anunciar fa uns dies la intenció d’iniciar converses amb la BBC per a l’organització d’Eurovisió 2023. Tot i que diverses ciutats britàniques han mostrat el seu interès a acollir el multitudinari esdeveniment, Boris Johnson es va mostrar contrari a aquesta idea i va considerar que era millor fer-lo a Ucraïna.