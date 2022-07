Daniel Grao i Zoe Stein són els protagonistes de la sèrie La chica invisible, basada en la trilogia juvenil de Blue Jeans, que s’estrenarà «pròximament» a Disney+ a Espanya i serà distribuïda a Europa per BETA Films, segons va anunciar ahir la productora Morena Films. El rodatge va començar el mes d’abril passat a Carmona (Sevilla) i es desenvoluparà fins a mitjans de juliol a diverses localitats de la província, com El Viso del Alcor i Gerena. Dirigida per Tito López Amado i Aritz Moreno, la sèrie pren com a punt de partida la primera novel·la de la trilogia per dotar-la d’un to «més adult i fosc que tindrà com a tema de fons la cultura masclista que s’amaga darrere de la violència contra la dona».