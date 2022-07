Silvia Abril i Toni Acosta celebren el seu sorprenent 50 aniversari juntes a El gran sarao, la nova comèdia de TNT. Produïda per Sidecar Media per a Warner Bros. Discovery, la ficció «busca reflectir un trepidant viatge entre dues amigues empeses a capbussar-se, de la nit al dia, en un ‘fregao’ del qual no saben absolutament res», segons detalla TNT. La producció, que comptarà amb quatre episodis que arribaran a la segona meitat d’aquest mateix any, Abril i Acosta, a més de compartir una atrevida festa d’aniversari, de la qual hi ha darrere la trencadora organitzadora d’esdeveniments La Puta Suegra, compartiran quines pors les aguaiten abans de complir la cinquena dècada de vida.