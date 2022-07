DAZN va presentar ahir els seus nous plans de cara a la temporada que ve, en què comptarà amb la novetat que a través de la seva plataforma, a més de Movistar+ i Orange, operadores amb què va arribar a sengles acords, es veuran cinc partits de 35 de les 38 jornades de LaLiga Santander, així com resums de cada jornada previ pagament de 18,99 euros al mes. Una nova era a l’OTT que arrenca després d’adjudicar-se el mes de desembre passat els drets d’emissió en exclusiva de 175 partits de la màxima competició nacional per a cadascuna de les properes cinc temporades a canvi de 2.400 milions d’euros.

Els nous plans estaran disponibles des del proper 1 d’agost, onze dies abans del començament de LaLiga Santander 2022-2023. Per a aquells que no estiguin interessats en LaLiga Santander, la plataforma va crear el pla «DAZN Esencial», que inclou la resta dels continguts disponibles (Formula 1, MotoGP, Eurolliga, Premier League o Lliga de Campions Femenina) que es manté per 12,99 euros al mes.