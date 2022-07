Filmin incorpora divendres al seu catàleg la pel·lícula La Ejecución, un thriller de producció russa que es va estrenar amb èxit a la darrera edició del Festival de Sitges, on va rebre una Menció Especial a la Millor Òpera Prima. El film, dirigit pel debutant Lado Kvataniya, segueix la investigació al llarg de més d’una dècada d’un assassí en sèrie de dones, a les acaballes de la Unió Soviètica. La trama, dividida en episodis, fa salts constants en el temps, proposa pistes a l’espectador perquè participi en el joc de descobrir l’assassí i acaba desplegant en el seu últim acte «una sèrie de girs de guió sorprenents que desmenteixen totes les expectatives creades fins a aquell moment», segons explica la plataforma sobre la cinta protagonitzada per Niko Tavadze.

També divendres arriba al catàleg de Filmin la pel·lícula Hit the road, el debut com a director de l’iranià Panah Panahi, fill del cèlebre Jaffar Panahi (Taxi Teheran). Amb un to molt particular, que viatja entre el malenconiós i el festiu, la pel·lícula narra el viatge d’una família amb cotxe pels abruptes turons i les carreteres desèrtiques del nord-oest de l’Iran cap a un destí incert, ja que cap dels membres esmenta cap a on es dirigeixen. El film, que es va estrenar a escala mundial al festival de Cannes, va guanyar el premi a la Millor Pel·lícula del Festival de Londres de l’any passat.