L’Espai Ridaura de Santa Cristina d’Aro serà l’escenari el pròxim divendres 12 d’agost de la 23a edició de la Nit d’Il·lusió, la popular vetllada organitzada per Mans Màgiques del Món i dirigida per l’il·lusionista Xevi. La nit de màgia comptarà enguany amb el concurs d’il·lusionistes de renom com Jean Garin, Mario López, Jimmy Delp, Zheng Fusion, Peki i Hector Mancha. Les entrades per aquest gran espectacle ja es poden adquirir, al preu de 22 euros, a través del web www.codetickets.com.