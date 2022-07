En una nit molt calorosa els músics de Montpeller van fer sonar diumenge a Roses els seus característics ventiladors, alhora que el públic movia a la mateixa velocitat els seus ventalls, tot cantant els temes amb més èxit del grup. No van faltar les més famoses com Bailame, Djobi djoba, A mi manera, Bamboleo, Volare.

El músic i guitarrista gitano català, Andre Reyes, fill del fundador de la mítica formació, es va mostrar molt agraït per tornar a tocar en terres catalanes i va convidar en tot moment a la gent que omplia el recinte de la Ciutadella a posar-se dempeus per ballar. Entre els assistents hi havia molts turistes estrangers que van gaudir de valent d’un dels tres concerts que els Gipsy Kings oferiran a la península aquest estiu. Els fans que encara no en tenien prou van aclamar l’última cançó, una Voy que va posar punt final a una nit memorable i única.