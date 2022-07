Regne Unit, segon país classificat aquest any després d’Ucraïna al Festival d’Eurovisió, serà la seu de la propera edició del certamen davant la impossibilitat de celebrar-lo a terres ucraïneses a causa de la guerra, segons van confirmar ahir els organitzadors a la seva pàgina web oficial. El procés de selecció d’una ciutat britànica per a acollir el festival començarà aquesta mateixa setmana, van afegir els organitzadors, els qui també van anunciar que Ucraïna es classificarà automàticament per a la gran final de 2023, de la mateixa manera que el grup dels «Big 5» (Alemanya, França, Espanya, Itàlia i el Regne Unit).

El Regne Unit va aconseguir la segona posició en 2022 amb Sam Ryder i la seva cançó Space Man, un lloc per darrere de Stefania, del grup ucraïnès Kalush Orchestra, i un per davant de l’espanyola Chanel amb SloMo. La televisió pública britànica BBC serà el canal amfitrió del certamen, que la Unió Europea de Radiodifusió (UER), organització responsable del festival, ja va avançar el 24 de juny que no podria celebrar-se a Ucraïna per qüestions de seguretat