La CCMA ha nomenat Sigfrid Gras nou director de TV3 i Jordi Borda, director de Catalunya Ràdio. La Corporació va fer pública ahir la resolució del procediment públic de selecció de candidats a la direcció de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio després de valorar els perfils i els projectes de gestió presentats, i havent tingut en compte l’informe de la Comissió de Valoració, tant pel que fa a la idoneïtat dels perfils com per la solvència del projecte de gestió presentat. Gras era actualment el director en funcions de TVC i Borda, de Catalunya Ràdio. En total, s’han presentat 10 candidatures per a la direcció de Catalunya Ràdio i 9 per a la direcció de Televisió de Catalunya.

El procés s’han resolt abans del previst, perquè, segons va dir la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, al Parlament, la previsió era nomenar-los a finals de setembre. El consell de govern de la CCMA va publicar el 27 d’abril les bases per a la convocatòria del procediment de selecció de candidats als càrrecs de director o directora de TVC i Catalunya Ràdio. La publicació va coincidir amb el relleu dels fins llavors directors de TV3 i Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis i Saül Gordillo així com els caps d’informatius de TVC, David Bassa, i de Catalunya Ràdio, Francesc Cano, a qui se’ls van assignar noves funcions. Sigfrid Gras i Salicrú (Barcelona, 1967) és llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Comunicació per la Complutense de Madrid. L’any 1991 es va incorporar com a redactor a la delegació de Madrid de Catalunya Ràdio. Entre els anys 1995 i el 2001 va ser cap de la secció de Societat i, posteriorment, cap de Política a la redacció de Catalunya Ràdio a Barcelona. De la seva banda, Jordi Borda i Marsiñach (Lleida, 1975) és llicenciat en Periodisme i Postgrau en Periodisme Digital per la Universitat Ramon Llull. Des del 1999 al 2016, va ser redactor d’Esports a Catalunya Ràdio, responsable de la cobertura de grans esdeveniments futbolístics com ara el Mundial 2006 d’Alemanya o l’Eurocopa 2008 d’Àustria i Suïssa.