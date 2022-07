El maig de 2017 un cadàver va aparèixer calcinat dins un cotxe en un camí rural prop del pantà de Foix. Els forenses van determinar que el cos era d’un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona i la investigació de l’homicidi va revelar una xarxa de relacions tòxiques, mentides, escàndols sexuals i violència.

Els també agents del cos Rosa Peral i Albert López van ser condemnats a 20 i 25 anys de presó, respectivament, pel cas conegut popularment com el «crim de la Guàrdia Urbana».

Ara, Netflix es basarà en aquests fets en una nova minisèrie de ficció escrita per Laura Sarmiento, una de les creadores de Intimidad. Per aquest treball, la guionista va inspirar-se en altres casos de casos reals, com l’escàndol sexual d’Olvido Hormigos, per acabar tractant la temàtica de la revelació de vídeos sexuals sense el consentiment de les persones implicades.

El thriller psicològic estarà dirigit per Jorge Torregosa (Fariña, Intimidad) i Laura Mañá (Un novio para mi mujer)