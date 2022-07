Pràcticament han doblat el pressupost (aquesta edició és de 99.000 euros), han reordenat les projeccions –amb l’estrena d’una sessió de cinema de muntanya– i, finalment, han establert com a seu del certamen el Casino Ceretà, «completament equipat per al cinema, amb un molt bon projector i una pantalla que dobla la que podíem tenir al Museu Cerdà», explica Jordi Forcada, director del Cerdanya Film Festival, que arriba a la seva tretzena edició aquest agost. El certamen se celebrarà del 2 al 13, amb més d’un centenar d’obres a competició, seleccionades de les més de dues mil rebudes. Per primer cop tindran una seu «realment preparada per al cinema», remarca Forcada, i per primer cop, una gala de cloenda «teatralitzada, a càrrec de Xavier Piguillem de La Inestable Ceretana.

Si bé el juny el festival avançava que una part de les projeccions es farien al Cinema Avinguda i la resta, com era habitual, al Museu Cerdà, finalment, un acord a tres bandes entre l’Ajuntament, els responsables de l’Avinguda i el promotors del festival han fet que el certamen centri el gruix de les sessions al Casino Ceretà. Un canvi de sala decidit perquè «podíem concentrar totes les projeccions del festival en una única seu». A Bellver, al Centre Cívic Escoles Velles, se’n faran tres. L’any passat, encara amb restriccions pandèmiques, el festival cerdà es va posar com a objectiu créixer amb un model que portés implícit «ser considerats un bon aparador de cinema». I van tenir l’immillorable catalitzador de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d’Espanya que va incloure el Cerdanya Film Festival entre la llista de certàmens col·laboradors per qualificar per als premis Goya: «Hem viscut un abans i un després de la pandèmia i ha estat en positiu», remarca Forcada. Per al director, aquest segell els ha ajudat a aconseguir més recursos públics estatals i catalans i a poder confegir una programació de més «qualitat». Malgrat tot, Forcada té clar que el certamen necessita una implicació més gran de les administracions locals: «Aspirem que el consistori i el Consell Comarcal es creguin que som un festival de classe A. I és que així estem valorats», subratlla. Un dels canvis positius que han notat és que són les mateixes productores les qui, ara, els ofereixen els seus films: «Hem passat d’anar a buscar-los a que ens busquin a nosaltres». Deixar, també, el Museu Cerdà i traslladar-se a una sala de cinema ha estat, opina Forcada, uns dels beneficis del segell Goya. En la programació la petja de la pandèmia s’ha vist en una disminució de la producció, però, en canvi, s’ha guanyat «en qualitat i diversitat, enguany amb les qüestions de gènere molt marcades. Una variació substancial respecte als inicis del festival: «Fa tretze anys, el gruix eren curts de comèdia». El festival tindrà una quarantena de projeccions (tres sessions diàries): 14 llargs (9 de ficció, 5 documentals) i un centenar de curts: 12 curts a la secció Goya. El programa es completa amb activitats de rodatge, de creació i d’indústria.