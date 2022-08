«La casa del dragón» i «Andor» són dues de les sèries més esperades que s’estrenen aquest agost. La primera és l’esperat spin-off sobre l’origen dels Targaryen i la segona narra la història del soldat galàctic Cassian Andor, ambientada en una època anterior a l’inici d’«Star Wars». L’arribada de l’estiu suposa també una onada d’aire fresc en els catàlegs de moltes plataformes audiovisuals que preveuen una allau de visites durant el mes d’agost. Algunes de les estrenes més esperades són «A League of Their Own», «Sandman», «Hermanas hasta la muerte», «She-Hulk: abogada Hulka» o la espanyola «Alma».

A més a més, per complementar l’estrena de «La casa del dragón», que arriba a HBO Max el 19 d’agost, el dia 1 estarà disponible la sèrie mare «Juego de tronos», completa i en alta definició. A continuació, un llistat d’alguns dels títols més destacats d’aquest mes..

«LOS EMIGRANTES», L’ODISSEA D’ARRIBAR ALS ESTATS UNITS AL SEGLE XIX

Dia 2 (Filmin).- La major superproducció escandinava de la temporada és aquesta minisèrie de tres episodis que adapta la novel·la homònima de Vilhelm Moberg i relata l’odissea d’una família sueca que a mitjan segle XIX emigra als Estats Units perseguint un somni de prosperitat. Dirigida per Erik Poppe, compta amb un pressupost de més d’11 milions d’euros, està protagonitzada per Gustaf Skarsgård, Sofia Helin i la cantant Tove El.

NEIL GAIMAN, CREADOR DE «SANDMAN», PARTICIPA EN AQUESTA SÈRIE

Dia 5 (Netflix). El còmic més aclamat de Neil Gaiman, «Sandman» fa el salt a la pantalla en una sèrie d’acció real en la qual el creador de la historieta participa en el procés creatiu i és l’autor del guió del primer capítol. La sèrie, que dirigeixen David S. Goyer i Allan Heinberg, segueix a les persones i els llocs afectats per Morfeo (Tom Sturridge), el Rei del Somni, mentre repara els errors còsmics -i humans- que ha comès durant la seva llarga existència.

SHERIDAN SMITH ÉS «LA PROFESORA» QUE ES POSA EN UN BON EMBOLIC

Dia 9 (Filmin). Minisèrie britànica de quatre episodis, creada per Mike Benson i Barunka O’Shaughnessy i protagonitzada per Sheridan Smith, Samuel Bottomley, David Fleeshman i Sharon Rooney, «La professora explica l’embolic en el qual es fica Jenna Garvey, una mestra, molt popular entre els seus alumnes, però amb una vida una miqueta caòtica. Després d’una nit de borratxera, l’acusen d’haver mantingut relacions sexuals amb un dels seus alumnes de 15 anys; Jenna no recorda res i decideix declarar-se culpable per evitar problemes al noi, però aviat s’adona que les proves que la incriminen són falses.

«MOONHAVEN», SIS EPISODIS D’HISTÒRIES FUTURISTESA LA LLUNA

Dia 11 (AMC+).Creació de Peter Ocko, aquest thriller de suspens està ambientat en una comunitat utòpica construïda en la Lluna on Bella Sway (Emma McDonald), contrabandista i pilot d’un vaixell de càrrega lunar, és acusada d’un crim i enviada a Moonhaven, un assentament situat a la Lluna on hi ha una investigació en marxa que pretén acabar amb els problemes que amenacen a la civilització en la Terra.

«PARA SIEMPRE», DRAMA ITALIÀ AMB MOLTES LLÀGRIMES

Dia 11 (Sundance TV). Drama italià de vuit episodis d’una hora de durada. Aquesta producció descobreix la separació d’Anna i Enrico la llar de la qual s’ha convertit en una presó després d’onze anys de matrimoni i la seva ruptura, lluny de ser pacífica, genera una desagradable guerra on la custòdia del seu fill Pietro es converteix en la batalla. Una història íntima, emocionant i esquinçadora en aquesta sèrie creada per Giacomo Bendotti que està protagonitzada per Greta Scarano, Simone Liberati i Claudia Pandolfi.

DEL FILM «ELLAS DAN EL GOLPE», ARRIBA LA SÈRIE «A LEAGUE OF THEIR OWN»

Dia 12 (Amazon Prime). Inspirada en la pel·lícula «Ellas dan el golpe», la sèrie segueix a un grup de dones que somien amb jugar al beisbol professional, al mateix temps que aprofundeix en temes com la raça o la sexualitat, mentre els personatges van llaurant el seu camí dins i fora del terreny de joc. A través de vuit episodis, «A League of Their Own» explica aquesta història protagonitzada per Abbi Jacobson, Chanté Adams i D’Arcy Carden en els papers principals.

«DESPUÉS DEL HURACÁN», LES NEFASTES CONSEQÜÈNCIES DEL KATRINA

Dia 12 (Apple TV+). La minisèrie «Después del huracán» narra en vuit episodis les devastadores conseqüències de l’huracà Katrina des del punt de vista d’un dels hospitals instal·lats en la zona zero, basada en l’esgarrifosa història que recull en el seu llibre la periodista Sheri Fink, guanyadora del Pulitzer. En ell, Vera Farmiga dóna vida a la doctora Anna Pou del Nova Orleans hospital, en el qual els continus talls de llum es veuen acompanyats d’inundacions i pujades de temperatura succeïdes en la realitat, circumstàncies que dificulten l’assistència mèdica i porten als protagonistes a prendre decisions límit i a prioritzar unes vides sobre unes altres.

LES ADVOCADES TAMBÉ PODEN SER EN SUPERHEROÏNES...VERDES

Dia 17 (Disney+). Tatiana Maslany interpreta a una advocada soltera especialitzada en casos de superherois i que resulta tenir el poder de convertir-se en una massa verda i superpoderosa de dos metres. Creació de Jessica Gao, responsable de la sèrie d’animació per a adults «Rick i Morty», «She-Hulk: Advocada Hulka» reuneix en els seus nou episodis a un gran nombre de veterans de l’Univers Cinematogràfic Marvel, entre els quals figuren Mark Ruffalo com «Smart Hulk», Tim Roth com «Emil Blonsky/l’Abominació», i Benedict Wong com «Wong».

«HERMANAS HASTA LA MUERTE», NOVEL·LA NEGRA, SUSPENS I MOLTES RIALLES

Dia 19 (Apple TV+). Combinació de comèdia negra i suspens ambientada en la costa d’Irlanda, «Bad Sisters» -de la creadora i estrella Sharon Horgan- segueix les vides de les germanes Garvey, unides per la mort prematura dels seus pares i la promesa de protegir-se sempre les unes a les altres. A més de Horgan, «Bad Sisters» està protagonitzada per Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene i Eve Hewson com les germanes Garvey.

KIKE MAILLO I SERGIO G.SÁNCHEZ SALTEN A LA TELE AMB LA SÈRIE «ALMA»

Dia 19 (Netflix).- El cineasta Kike Maillo, guanyador del Goya per la seva cinta de ciència-ficció «Eva» (2011) passa a la producció de sèries de televisió amb «Alma», un thriller sobrenatural que dirigeix al costat del també director de cinema Sergio G. Sánchez (»El secret de Marrowbone»), productor de la nova producció televisiva. Rodada gairebé íntegrament al Principat d’Astúries, la sèrie explica la història d’alma (Mireia Oriol) que, després de sobreviure a un accident d’autobús en el qual moren gairebé tots els seus companys, desperta en un hospital sense recordar absolutament res. Traumatitzada pel succés, sofreix terrors nocturns i visions que no aconsegueix desentranyar.

«LA CASA DEL DRAGÓN», AIXÍ EREN ELS BESAVIS DE DAENERYS TARGARYEN

Dia 19 (HBO Max). Aquesta preqüela de «Joc de trons», basada en la novel·la ‘Foc i sang’, de George R.R. Martin, està ambientada 200 anys abans dels fets de la primera i compte la història de la casa Targaryen, els avantpassats de Daenerys, la «Mare de dracs», que va ser una dels protagonistes de la sèrie mare que va quedar en l’últim lliurament en tot l’alt. Si «Joc de Trons» va ser un dels fenòmens televisius més importants del segle, aquesta preqüela, també desenvolupada per HBO Max, promet ser una digna continuació, si bé en el temps serà antecessora. La història té com a protagonista al príncep Daemon Targaryen (Matt Smith), germà menor del rei Viserys (Paddy Considine) i un dels hereus al tron, un personatge es distingeix per les seves habilitats de combat i per ser un genet de dracs. Es viu un moment de transició en el poder, però com calia esperar, no és probable que s’accepti sense més que una dona, la filla del rei, ocupi el Tron de ferro.