A la dècada dels 90, en una Espanya despreocupada i amb ànsies de modernitat, un grup d’empresaris s’apoderen dels principals clubs de futbol del país. La Liga de los Hombres Extraordinarios és la nova producció original Movistar Plus+ en col·laboració amb Producciones del Barrio i Producciones del K.O., que s’endinsa en aquells anys en els quals el futbol es va transformar en negoci. S’estrenarà a la plataforma el 19 de setembre.

Augusto César Lendoiro, Manuel Ruiz de Lopera, José María Caneda, Joan Gaspart i José María del Nido són els presidents que protagonitzen aquest relat, «uns homes extraordinàriament populars que aconsegueixen èxits esportius impensables per als seus clubs», segons avança la plataforma en un comunicat. Tots es converteixen en autèntics ídols de masses fins que els resultats esportius deixen d’acompanyar, apareixen els problemes financers i comença el seu declivi.

Dirigida per Alejandro Marzoa (Salvados, Benvinguts a la família) i amb la participació dels expresidents Augusto César Lendoiro (Deportivo de la Coruña), Manuel Ruiz de Lopera (Real Betis), José Maria Caneda (SD Compostela), Joan Gaspart (F.C Barcelona) i José María del Nido (Sevilla F.C), La Liga de los Hombres Extraordinarios també descobreix la figura de Teresa Rivero, la primera dona que va arribar a la presidència d’un club de futbol de la Primera Divisió a Espanya, situant la família Ruiz-Mateos al capdavant del Rayo Vallecano.

Futbolistes com Pedja Mijatovic, Pablo Alfaro; l’entrenador Fernando Vázquez; la presidenta del Club Esportiu Leganés María Victoria Pavón; especialistes com Ana Bernal o Toni Roca i els periodistes Olga Viza, Mónica Marchante, Alfredo Relaño o Àngels Barceló, entre d’altres, també participen amb el seu testimoni en aquesta producció en què no falten l’humor ni el rigor. La producció repassa així aquella època en la qual els clubs van començar a competir en pressupost i en jugadors, amb polèmiques com les de Renaldo, Rivaldo o Djalminha.