El 3 de juliol Cosmo va estrenar, en primícia a Espanya, l’onzena temporada de Crimen en el paraíso, tot un clàssic dels estius que demà, a les 22h, emetrà el darrer capítol d’aquesta entrega. Els seus seguidors, però, no s’han de preocupar, ja que la sèrie ja té lligada una dotzena temporada.

Després de més d’una dècada en antena, la ficció policíaca de la BBC segueix captant espectadors amb una combinació de light crime, platges paradisíaques i, és clar, complicacions entre els seus protagonistes. Aquesta darrera entrega, sense anar més lluny, ha tingut una audiència mitjana superior als 8 milions d’espectadors a la cadena pública britànica.

En l’últim episodi de Crimen en el paraíso, l’illa de Sainte Marie acollirà una prestigiosa partida d’escacs que acabarà en assassinat. L’inspector Neville Parker (Ralf Little) i la detectiu Florence Casell (Josephine Jobert) hauran de descobrir com i per què s’ha esdevingut el crim. Mentrestant, una visita inesperada enfrontarà el comissari Selwyn (Don Warrington) amb el seu passat.