María José Llergo va ser escollida pels participants de la ja tradicional enquesta «La Elección Interna» de la web Eurovision-Spain com la preferida per representar Espanya al pròxim festival europeu de la cançó, que se celebrarà el maig de 2023 al Regne Unit.

Després de la cantant i compositora cordobesa, amb el seu tema Te espera el mar, els internautes també van mostrar la seva preferència per Las 12, d’Ana Mena, que va acabar en segon lloc, i per Quién encendió la luz, d’un Guitarricadelafuente que completa el podi. A més a més, en quart lloc, hi apareix un vell aspirant a representar Espanya a Eurovisió, La Casa Azul. Aquest cop, el grup presenta la cançó No hay futuro, que ha quedat per davant de Si te vas, de l’artista María Peláe, cinquena en les votacions.

Els resultats d’aquesta enquesta van publicar-se poques setmanes abans que, el dia 1 de setembre, RTVE obri la convocatòria per a rebre candidatures per a la segona edició del Benidorm Fest, el sistema oficial per escollir qui assisteix al certamen europeu en nom d’Espanya. Curiosament, existeix la circumstància que Llergo va acabar en tercera posició en «La Elección Interna» de l’any passat, darrere les Tanxugueiras i la seva Terra i Rigoberta Bandini, amb la celebrada Ay mamá. Aquestes artistes, amb el suport popular rebut, van decidir impulsar la seva candidatura al Benidorm Fest.

Estudiant de jazz i flamenc, l’artista nascuda a Pozoblanco fa 28 anys va aprendre el cant del seu avi mentre aquest treballava al camp i, el 2018, va llançar pel seu compte i risc Niña de las dunas, a la que poc després s’hi va sumar Me miras pero no me ves, deixant ben assentades les bases del seu estil molt propi. Després de fitxar per Sony Music, va publicar el seu primer disc, Sanación, una fusió amb trets de «soleá, seguiriya i bulerías» modernitzats amb senzills elements electrònics que, junt amb la seva veu hipnòtica i unes lletres molt cuidades i, sovint, amb una forta càrrega de compromís social, van convertir-la en finalista del Premi Ruido a millor àlbum espanyol el 2020.