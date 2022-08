Les dues grans emissores en llengua catalana, Catalunya Ràdio i RAC 1, van presentar ahir els detalls de la nova temporada.

D’una banda, la pública mantindrà les veus i programes insígnia, amb Laura Rosel al capdavant d’El Matí de Catalunya Ràdio, Roger Escapa a El suplement, o Crims, de Carles Porta. A més, Òscar Fernández i Elisenda Pineda repetiran a La Tarda -aposta del darrer curs que es consolida, mentre Sònia Gelmà liderarà el nou equip de transmissions del Barça femení. Pels seus 40 anys, però, l’emissora porta nous col·laboradors i algun ajust a la graella, com l’avançament de l’humorístic El Búnker a les 21h i l’emissió de Catalunya Nit, amb Killian Sebrià, a les deu. En l’apartat d’innovació, La Cubana crearà una ficció sonora que serà un dels 15 nous projectes digitals que s’estrenaran. La nova temporada de Catalunya Ràdio, doncs, consolida la graella de l’anterior amb petites novetats i algun ajust horari. «Estem molt satisfets del resultat d’aquesta graella, d’audiència i de qualitat», va afirmar Jordi Borda, nou director de l’emissora, en la presentació del nou curs.

Pel que fa a RAC 1, Jordi Basté començarà dilluns la seva setzena temporada al capdavant d’El món a RAC1, programa estrella de l’emissora del Grup Godó i líder de la ràdio en català amb 656.000 oients diaris, segons la darrera onada d’EGM. La principal novetat de la temporada és la nova editora i presentadora del programa No ho sé, fins ara liderat per Agnès Marquès, ara en mans d’Anna Vallhonesta, que aquest estiu ha presentat El món a RAC1. Toni Clapés i el seu Versió RAC1, La Competència dels Òscars i el consolidat Vostè primer, de Marc Giró, són els altres noms propis d’una temporada en què el públic podrà tornar a l’estudi de l’emissora després de dos anys de restriccions pel Covid. La novetat esportiva té a veure amb el retorn d’El Girona juga a RAC1 a Primera Divisió. Miquel Agut encapçalarà les transmissions dels partits de l’equip gironí, amb la incorporació com a comentarista de Fel Faixedas.