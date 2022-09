Atresmedia continua presentant les seves apostes per al nou curs al FesTVal de Vitòria. Ahir va arribar el torn d’UPA Next, el revival de la mítica Un paso adelante i un dels seus projectes de ficció més esperats. A més de comptar amb la tornada dels personatges interpretats per Miguel Ángel Muñoz, Mónica Cruz i Beatriz Luengo, la sèrie també donarà la benvinguda a una nova generació d’actors i actrius. Per anar obrint boca, Atresplayer Premium estrenarà demà Historias de UPA Next, un format de relats curts dins de l’univers de la sèrie. A la presentació, Emilio Zaballos -gerent de plataformes d’Atresmedia- va assegurar ahir que les dues generacions «flueixen molt bé».

Els responsables de la ficció també van valorar l’absència de Pablo Puyol. «Vam estar parlant i valorant la seva incorporació. Al final no va ser possible, però hi haurà una picada d’ullet afectuosa al seu personatge». Entre els motius de la seva no participació hi ha l’equilibri entre els nous personatges i la vella escola: «Vam fer una reflexió conjunta i la decisió de confirmar l’equip de Mónica, Beatriz i Miguel Ángel». Una decisió sobre la qual també es va pronunciar l’actor Miguel Ángel Muñoz: «M’agradaria que estiguessin tots els personatges, però ho entenc a nivell de guió perquè els capítols duren 50 minuts. Aquest projecte és nou, diferent a l’anterior» .