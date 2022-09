Quim Masferrer torna a agafar el cotxe per descobrir històries noves, plenes d’humor i d’emoció. En l’estrena de la nova temporada d’El foraster, que es podrà veure a TV3 a partir de les 22.10 h, l’actor i còmic arribarà a Verges per ser testimoni del retorn de la festa més esperada del poble. Viurà al costat dels veïns i veïnes del municipi empordanès la recuperació de la processó de Setmana Santa, amb la seva emblemàtica Dansa de la Mort, després de dos anys de pandèmia. Entre d’altres protagonistes, Masferrer parlarà amb l’Arnau, que interpreta Jesucrist per segona vegada i en Bi, que es posa en el paper d’un soldat de l’imperi romà.