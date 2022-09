Ràdio Palafrugell va estrenar ahir una nova etapa. En aquesta temporada l’emissora municipal estrena dotze nous podcasts -que es podran trobar a les plataformes com iVoox i Spotify, així com al web i a les xarxes socials- i aposta per reforçar la informació matinal amb L’Esmorzar de Ràdio Palafrugell. També tindran molt de pes la música i l’actualitat esportiva local. A més a més, també s’estrena Mode Avió, un nou magazine que es podrà escoltar els caps de setmana. Així mateix, Ràdio Palafrugell manté programes vertebrals com el Clan Matinal de Vicenç Rodríguez, Així és la vida amb Rafel Corbí o la Tarda Musical, amb Carles Martínez.