Aquesta nit, a les 22.05 h a TV3, el programa Sense ficció inicia nova temporada amb l’estrena de La reina Elisabet: un homenatge familiar, dirigit per John Bridcut. Narrat per l’ara rei Carles III d’Anglaterra, i il·lustrat amb imatges inèdites filmades al llarg dels anys pels membres de la família reial, la producció mostra el vessant més humà de la difunta monarca britànica. Elaborat el 2016 com a homenatge en el 90 aniversari d’Elisabet II, aquest documental reuneix una col·lecció extraordinària de filmacions i fotografies inèdites, que retraten des de dins la intimitat familiar de la casa reial britànica. Imatges domèstiques o preses entre bastidors en moments històrics memorables, imperfectes a vegades però d’un valor extraordinari com a testimoni d’una vida i un estil de monarquia ja irrepetibles.

Tot seguit, el programa recuperarà el documental Lady Di contra Elisabet II. Un duel reial. Dirigit per Caroline Benarrosh, el film se centra en l’enfrontament que hi va haver durant anys entre Elisabet II i la princesa Diana. Un conflicte generacional que es va disputar en secret i que va tenir un dels seus episodis més dramàtics quan, després d’amagar-ho durant un temps, el príncep Carles i Diana de Gal·les van fer oficial el seu divorci.