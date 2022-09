La Guerra Civil espanyola va finalitzar oficialment el 1936, però, com passa després d’una tragèdia natural, després del rugit va quedar un silenci estrepitós. Un silenci, motivat per la prudència, la por o per no reviure l’horror, que ha fet que no hagi passat de pares a fills el relat dur del que va viure una generació de la qual ja queden pocs protagonistes. I els que encara viuen eren nens que no van patir la contesa a les seves carns i amb prou feines poden respondre a les preguntes que sobre ella els fan els seus néts. Per intentar rescatar aquesta memòria que no hauria de morir amb els seus protagonistes, TV3 ha convidat cinc personatges coneguts en l’àmbit de la comunicació i de cultura per furgar en el seu passat i reconstruir aquests relats que ningú els ha sabut explicar.

Ells són Andreu Buenafuente, Albert Om, Beth Rodergas, Natza Farré i Peyu, que, després d’acceptar el repte, s’han embarcat en una road movie amb Eloi Vila. I el resultat és Quanta guerra!, que estrena la televisió pública catalana aquesta nit, a les 22.05 h. En aquest «viatge físic i emocional al passat», com descriu Sigfrid Gras, director de TV3, Vila acompanyarà els protagonistes als escenaris per trinxeres, refugis, camps de concentració i carrers bombardejats, on intentaran reconstruir el periple de l’avantpassat. Altres peces del puzle seran cartes, documents, fotografies i el testimoni de familiars que van escoltar les batalletes dels seus grans. El presentador i humorista Andreu Buenafuente és protagonista del capítol d’estrena del programa. Buenafuente no sabia pràcticament res del seu avi, ni en tenia cap foto, i ara se’l pot imaginar. Fer aquest viatge al costat d’Eloi Vila li ha permès conèixer l’avi. L’avi Mariano era fuster i vivia en un dels barris més humils de Llorca, a Múrcia. Quan va esclatar la guerra tenia 18 anys, la nòvia embarassada i moltes ganes de canviar les coses. El gener del 1937, es va presentar voluntari per lluitar contra el feixisme sense saber que aquesta valenta decisió marcaria per sempre la vida de la seva família.