A partir de demà divendres arriba a Filmin la filmografia completa de Lars von Trier, pare del manifest Dogma 95 i un dels directors clau del cinema contemporani. La plataforma catalana inclourà d’aquesta manera en el seu catàleg els 14 llargmetratges del polèmic director danès que es van poder veure aquest estiu en algunes sales de cinema espanyoles sota el cicle «Lars Von Trier by Filmin», i que inclou títols tan reconeguts com Bailar en la oscuridad, Melancolía o el díptic Nimphomaniac entre d’altres. També hi figuren altres títols menys coneguts com El elemento del crimen o Cinco condiciones.

No obstant, la joia de la corona del cicle és la reestrena, en versió remasteritzada per a l’ocasió, de les dues primeres temporades de The Kingdom, la cèlebre sèrie que Lars von Trier va dirigir als anys 90. Com passés al seu dia amb Twin Peaks, Von Trier ha reprès la història 25 anys després per oferir-nos una tercera temporada, The Kingdom Exodus, que acaba de ser presentada al Festival de Venècia i que podrà veure’s en exclusiva a Filmin abans que s’acabi el any.