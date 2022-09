El grup Atresmedia va desembarcar ahir al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià per presentar La Ruta, la seva nova sèrie original que s’estrenarà el proper 13 de novembre a la plataforma Atresplayer Premium. La Ruta és el viatge d’un grup d’amics de Sueca, des del seu comiat en una massificada Ruta Destroy, el 1993, fins al dia que van entrar a Barraca per primera vegada, el 1981, quan tant ells com «la festa» encara conservaven la seva innocència. La sèrie, produïda per Atresmedia en col·laboració amb Caballo Films, està protagonitzada per Àlex Monner, Claudia Salas, Ricardo Gómez, Elisabet Casanovas i Guillem Barbosa.