HBO Max està disposada a eixamplar la seva popularitat a Espanya, impulsant cada vegada més produccions pròpies. Després de la bona acollida que van tenir títols com 30 monedas, Patria i, la més recent Cómo mandarlo todo a la mierda, la plataforma ja té a punt la que, presumptament, podria ser la seva gran aposta de la temporada per Espanya. Es tracta de ¡García!, l’adaptació de la novel·la gràfica, de títol homònim, obra de Santiago García i Luis Bustos que s’estrenarà el 28 d’octubre. Protagonitzada per Francisco Ortiz i Viky Velilla, la ficció beu de la sàtira política i el thriller d’acció per abordar temes com la corrupció i els secrets més profunds del poder. Enmig dels escàndols de corrupció que els assolen, els dos grans partits –conservadors i socialistes– s’han aliat en una coalició de Govern amb la intenció d’impedir que el partit renovador d’esquerra guanyi les imminents eleccions generals. És llavors quan salta l’espurna: la candidata del Govern ha estat segrestada, i ningú no sap qui és el responsable ni on és. Mentre la tensió augmenta i el pànic s’apropia de tots, un misteriós individu obre els ulls al soterrani del Valle de los Caídos. Es tracta de García, un superhome que es va fer cèlebre durant els primers anys de la dictadura i va desaparèixer sense deixar rastre fa més de 50 anys.