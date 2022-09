Més de quatre dècades després de la seva estrena als cinemes, una de les pel·lícules més terrorífiques del director canadenc David Cronenberg farà el salt a la pantalla petita. Segons una informació de The Hollywood Reporter, HBO estaria treballant en una sèrie basada en Scanners, la cinta amb la qual el cineasta va saltar a la fama a principis dels anys vuitanta. La ficció, descrita per la crítica com un thriller visceral, estarà ambientada «a l’al·lucinant món de la pel·lícula de Cronenberg» i se centrarà en dues dones que viuen al marge de la societat moderna que estan sent perseguides per uns implacables agents amb poders fantàstics.