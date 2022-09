Aquesta nit, a les 22.05 h, TV3 emetrà el segon lliurament de Col·lapse, el talk show dirigit i presentat per Ricard Ustrell que, aquesta setmana entrevistarà el director de cinema Woody Allen. El director de pel·lícules com Annie Hall, Manhattan o Vicky Cristina Barcelona, comentarà amb Ustrell detalls de la seva carrera, els records que té de Barcelona o la polèmica per les acusacions de suposats abusos sexuals. El programa també comptarà amb les intervencions de Jaume Roures, productor d’algunes de les pel·lícules de la filmografia d’Allen, i amb l’actor Sergi López, que va participar a Rifkin’s Festival, un dels últims films del director.