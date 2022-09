El programa 60 minuts (23 h, canal 33) estrena avui una nova temporada amb Jair Bolsonaro, el Brasil sota pressió. Dos Brasils radicalment diferents s’enfronten el 2 d’octubre pel seu futur. Jair Bolsonaro fa quatre anys que és al poder, amb el suport de les forces més conservadores del país: els militars, els terratinents i els evangèlics. Les enquestes auguren ara el seu ocàs. Si és així, intentarà mantenir-se al poder a la força? El documental francès dirigit per Ingrid Piponiot i Laetitia Rossi analitza la situació actual del país i les possibilitats reals d’una victòria del líder de l’extrema dreta.

Des de la seva elecció el 2018, Bolsonaro no ha parat de provocar. Sobre l’Amazònia, sobre feminisme, sobre l’avortament, sobre l’homosexualitat, les armes, la pandèmia, l’emergència climàtica... Bel·ligerant i ultraconservador, representa un Brasil que era desconegut a l’escena internacional, però que sempre ha existit. Bolsonaro no va arribar al poder per casualitat, i els seus partidaris, incondicionals, de totes les classes socials, el veuen com un salvador de la nació. Pocs dies abans d’unes eleccions clau, el documental ofereix el retrat d’un líder més que complex. Però, en realitat, és el retrat d’un «altre» Brasil. Com diu la periodista brasilera Thais Oyama: «Hi ha una gran part del Brasil que no només es reconeix en Bolsonaro, sinó que s’hi assembla molt».