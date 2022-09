Després d’erigir-se com una de les grans triomfadores a la darrera edició dels premis Emmy, The White Lotus, la minisèrie d’HBO Max, ja té data d’estrena per a la segona temporada. Nous capítols, noves intrigues, nous personatges i un nou hotel de luxe que arribaran al servei de streaming el pròxim dilluns 31 d’octubre. Aquesta segona entrega, que continuarà protagonitzada per Jennifer Coolidge, comptarà amb set episodis i viatja des de Hawaii, on estava ambientada la primera temporada, fins a un resort exclusiu de Sicília per, de nou a través dels seus pintorescs i extrems personatges, tant hostes com empleats, armar la seva sàtira social.