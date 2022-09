La CCMA va presentar ahir la nova plataforma omnicanal de televisió de contingut infantil SX3, el substitut de l’antic Canal Super3, que, segons va explicar en una roda de premsa el director de TV3, Sigfrid Gras, «té la voluntat de reconnectar amb els nens i nenes de Catalunya». La Corporació posarà en marxa la plataforma omnicanal el pròxim 10 d’octubre, que es dividirà en dues categories, en franges horàries; l’S3, dirigit a la primera infància, i l’X3, adreçat a nens i nenes preadolescents. La nova proposta és «digital first, transmèdia i multicanal». Laia Servera, directora de continguts infantils de TV3, va assegurar que serà una «reforma global de l’imaginari del Super3».

Aquesta re-imaginació del canal infantil de TV3 és una «aposta extraordinària» des de l’entorn digital, amb la posada en marxa d’una nova plataforma digital, una app SX3 nova per a televisors intel·ligents, un web responsiu nou, canals nous a les xarxes socials i una ampliació de l’oferta cap a la ràdio i el podcast. Segons van explicar des de la CCMA, «l’objectiu és donar resposta a públics molt diferents, nens petits, nens més grans i les famílies». És per això, que «s’ha treballat per oferir una proposta de producte digital i de plataformes diferenciades per a cada audiència».

Dues franges diferenciades

El «món pels nens més petits de l’S3», com van detallar en roda de premsa proposa una renovada oferta de programes i continguts pels més menuts de la casa. Està orientat a generar un entorn en què infants i famílies puguin aprendre, compartir moments i es diverteixin amb els continguts.

L’altre vessant de la plataforma omnicanal busca una major participació dels nens i nenes no tan petits, en edat preadolescent. El públic de l’X3 coneixerà noves cares com les de Projecte Beta, una sèrie de ficció transmèdia sobre intel·ligència artificial i misteri; o el magazín interactiu Ràndom. S’hi podrà trobar també l’aventura interactiva Lara i Kali, que es localitzarà a la Vall d’Aran. També tindrà el seu espai Influenx3r, un nou concurs encarat a trobar els nous influencers de Catalunya.