La «reina del crit» i membre de l’aristocràcia hollywoodiana Jamie Lee Curtis s’acomiada del personatge al qual deu la seva carrera, Laurie Strode, a Halloween Ends, el tancament d’una de les sagues de terror més populars del cinema, iniciada per John Carpenter el 1978. «Per mi és el final, no volem veure Laurie amb caminador», afirma l’actriu, que al novembre farà 64 anys i a qui aquest paper va convertir en musa del gènere, encara que també ha deixat empremta en films com Un peix anomenat Wanda (1988) o Mentiras arriesgadas (1994).

Halloween Ends, que arribarà als cinemes el 14 d’octubre, tanca l’última trilogia dirigida per David Gordon Green que va rebentar la taquilla amb Halloween (2018) i va triomfar de nou amb Halloween Kills (2021). El fitxatge de Lee Curtis, protagonista dels tres últims films i que havia abandonat la saga després de Halloween 2, estrenada l’any 1981, ha estat el seu gran reclam. «Allà on vaig la gent estima la Laurie i per extensió m’estimen a mi, els sentiments de protecció que suscita m’arriben, i quan vaig per aquí sento aquesta energia», assegura la intèrpret. «Acomiadar-me’n ha estat molt emotiu, al principi no n’era gaire conscient, però quan faltaven quinze dies per acabar aquest rodatge van començar a aflorar moltes emocions... he plorat molt i crec que ploraré molt més», afegeix.