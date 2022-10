Poc mes d’un mes i mig falta per l’estrena de La última, la primera ficció de Disney + a Espanya que comptarà, com a protagonistes, amb la cantant Aitana Ocaña -que debuta així en el món de la interpretació- i l’actor Miguel Bernardeau. La sèrie, que arribarà al complet a la plataforma el pròxim 2 de desembre, explica al llarg de cinc episodis una història de «trobades i desencontres», que té Diego (Bernardeau) i Candela (Aitana) com els referents d’un retrat generacional marcat per «l’amor, l’amistat i la lluita per obrir-se camí», segons es pot llegir a la sinopsi oficial. L’elenc de la ficció el completen, entre d’altres, Aitor Luna, Sandra Cervera i David Castillo.