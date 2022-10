Un total de 37 països participaran a l’edició de 2023 del Festival d’Eurovisió, organitzat per la Unió Europea de Radiodifusió (UER), i que se celebrarà entre el 9 i el 13 de maig a Liverpool. Segons va informar ahir l’organització del certamen, els països que hi participaran seran (per ordre alfabètic) Albània, Alemanya, Armènia, Austràlia, Àustria, Azerbaidjan, Bèlgica, Xipre, Croàcia, República Txeca, Dinamarca, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Geòrgia, Grècia, Irlanda, Islàndia, Israel, Itàlia, Letònia, Lituània, Malta, Moldàvia, Noruega i Països Baixos.

Completen aquesta llista Polònia, Portugal, Romania, Sant Marí, Sèrbia, Suècia, Suïssa i Ucraïna (vencedora de l’edició d’aquest any), a més del Regne Unit, país amfitrió que acull aquest esdeveniment per novena vegada. El 2023 comptarà amb tres països menys que a l’edició de Torí 2022, després de la sortida de Montenegro, Bulgària i Macedònia del Nord a causa dels «alts costos de participació» que no es poden permetre.