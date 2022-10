La primera temporada del reboot de la sèrie Historias para no dormir, de Chicho Ibáñez Serrador, ja té data d’estrena a Televisió Espanyola. Després d’anunciar el seu llançament per a aquest passat estiu a La 1, i fer marxa enrere a última hora per programar una nit especial amb motiu de la mort de l’actriu Olivia Newton-John, la televisió pública ha acabat relegant a la seva segona cadena l’emissió del remake d’un dels grans títols de ficció de la història. Concretament, i segons ha fet oficial la mateixa RTVE, els episodis dirigits per Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza, Rodrigo Cortés i Paula Ortiz es veuran a La 2 a partir del dissabte 13 de novembre.