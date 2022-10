El gran èxit assolit aquest any amb Eufòria, el talent show musical que va registrar audiències rècord triomfant sobretot entre el públic més jove, ha fet que TV3 ja pensi en nous formats similars. Segons ha informat la mateixa televisió pública, ja s’està treballant en un nou programa similar a Eufòria però centrat en el món del ball. A Eufòria Dance, un grup de joves professionals de la dansa competiran i col·laboraran amb un objectiu comú: convertir-se en membres del cos de ball de la nova temporada del programa Eufòria. Durant les diferents entregues, hauran de superar una dura i exigent fase de càsting i diferents proves eliminatòries, dirigides pel coreògraf del programa, l’aclamat Albert Sala.

Segons informa la cadena en un comunicat, els aspirants seran «representants del bo i millor» del món de la dansa d’àmbit nacional i internacional i hauran de demostrar les seves aptituds i capacitats per aconseguir ser un dels 12 ballarins oficials del programa. Seguint amb l’esperit d’Eufòria, els concursants hauran de treballar en equip i col·laborar entre ells per crear els xous més espectaculars mentre competeixen per mantenir-se dins el concurs.

Els aspirants a participar a Eufòria Dance ja es poden inscriure al càsting a través del web de TV3.