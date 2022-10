El Consell d’Administració de RTVE ha aprovat aquesta setmana els pressupostos per a l’exercici 2023 i va donar llum verda a diverses propostes de contractació, una de elles per a la producció d’un programa que presentarà Julia Otero. Segons un comunicat, l’ens ha donat el vistiplau per majoria a la proposta de contractació amb La Coproductora per a la producció del programa d’entreteniment. El programa, que suposarà la tornada de la periodista catalana a la televisió pública, és un dels nou contractes aprovats. Altres són per als programes José Mota Show 5G, El Comodín, El Cazador i MasterChef. Tres contractes més seran amb NBC Universal per a l’adquisició de drets d’emissió de quatre sèries d’animació per a Clan TV, dues minisèries per a La 2, i 18 llargmetratges per a aquesta mateixa cadena mentre que a Walt Disney es compraran els drets de 19 pel·lícules per a la seva emissió a La 1 i La 2.

Els comptes per 2023 contemplen una subvenció de 490 milions d’euros, de manera que augmenten un 10,5% respecte de l’any anterior, que va ser de 443 .